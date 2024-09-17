İzmir Kuyumcular Odası, 18 Eylül itibarıyla güncel altın fiyatlarını yatırımcılarla paylaştı. İzmir'deki kuyumcularda tavsiye edilen fiyatlar şu şekilde:

22 Ayar Gram Altın: 2.780 TL

2.780 TL 18 Ayar Altın: 2.440 TL

2.440 TL 14 Ayar Altın: 2.300 TL

2.300 TL Gram Altın: 2.780 TL

2.780 TL Cumhuriyet Altını: 19.690 TL

19.690 TL Çeyrek Altın (Yeni): 4.870 TL

4.870 TL Çeyrek Altın (Eski): 4.860 TL

4.860 TL Yarım Altın: 9.740 TL

9.740 TL Ziynet Altın: 19.480 TL

19.480 TL Has Altın: 2.867,53 TL

Altın fiyatlarındaki dalgalanma

Son haftalarda küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler, İzmir'deki altın fiyatlarını da etkiledi. Özellikle Fed'in faiz kararları ve küresel jeopolitik gelişmeler, yatırımcıların altına olan talebini artırmış durumda. Gram altın fiyatlarının 2.780 TL seviyesine ulaşması, yatırımcılar için dikkat çeken bir gelişme.

Altın yatırımcıları için ne anlama geliyor?

İzmir Kuyumcular Odası'nın tavsiye ettiği bu fiyatlar, altın yatırımcıları için önemli bir referans oluşturuyor. Özellikle has altın fiyatı 2.867,53 TL olarak açıklanırken, Cumhuriyet altını ve ziynet altını gibi geleneksel yatırım araçları da yüksek seviyelerde işlem görüyor. Yatırımcıların fiyatları dikkatle takip ederek alım-satım stratejilerini belirlemeleri önem taşıyor.