İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen üzücü kazada, tamir için kamyon ile damper arasına giren tamirci, aniden kapanan damperin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, Çamkule Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde bulunan tünel kazı alanında gerçekleşti.

Tamirci, kamyon ile damper arasına sıkıştı

Kazıda çalışan A.K.’nin kullandığı kamyonun damperi, döküm işlemi sırasında arızalanarak açık kaldı. Arızayı gidermek için olay yerine gelen 58 yaşındaki Cemal Kök, tamir işlemi sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle damperin kapanması sonucu sıkışarak yaşamını yitirdi.

Soruşturma devam ediyor

Olay sonrası kamyon sürücüsü A.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.