Turgutlu Belediyesi, kültür ve sanat alanında önemli bir etkinliğe daha imza atıyor. Tiyatro meraklılarını buluşturacak Sahneleme ve Yaratıcılık Atölyesi, 26 Eylül Perşembe günü Mesadet Özcan Konferans Salonu’nda saat 19:30’da başlayacak. Bu ücretsiz etkinlik, doğaçlama gösteri ve yaratıcı drama eğitimiyle katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunacak.

Tiyatro severler için kaçırılmayacak fırsat

Turgutlu Belediyesi, tiyatro sanatına olan ilgiyi artırmak amacıyla Bilge Oyuncular ve Enteresanart iş birliğiyle sahneleme, oyunculuk ve doğaçlama üzerine bir atölye düzenliyor. Bu etkinlikte, doğaçlama tiyatro ekibi Impromental de yer alarak, yaratıcı performanslarıyla katılımcılara keyifli anlar yaşatacak.

Program içeriği

Atölyede yaratıcı drama ve sahneleme teknikleri hakkında bilgi verilecek. 16 yaş üzeri tüm tiyatroseverlerin katılımına açık olan bu etkinlik, tiyatro eğitimi almak isteyenler için eşsiz bir fırsat sunuyor. Program saat 19:30’da başlayacak ve hemen ardından saat 20:30’da doğaçlama gösterisi sahnelenecek.

Hüseyin Maliz’den davet

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, “Kültür ve sanat etkinliklerimizi yaygınlaştırmak adına tiyatroseverlerimizi bu özel programa davet ediyorum” dedi.