Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları, öğrencilerine hayatın tüm yönlerini ve en gelişmiş teknolojileri sunuyor. İzmir’de, tarım ve hayvancılıktan robotik kodlamaya kadar geniş bir eğitim yelpazesiyle çocuğunuzu geleceğe hazırlıyor.

Okula adım attığınızda sizi dev bir Airbus A310 karşılıyor. Bu gerçek uçak, öğrencilerin eğitimine hizmet ediyor. Laboratuvarlar, uzay bilimleri sınıfı ve robotik kodlama atölyesiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor.

Doğa ve teknoloji bir arada

Teknolojiye değil de doğaya ilgi duyan çocuklar için tarım ve hayvancılık atölyeleri mevcut. Arıcılıktan hayvan yetiştiriciliğine kadar her türlü uygulamalı eğitim uzmanlar tarafından veriliyor.

Teorik ve pratik eğitim harmanlanıyor

Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları’nda çocuklar, spor, sanat, kültür ve tarih dersleri de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede eğitim alıyor. Havacılık dersleri, binicilik, gazetecilik, yabancı dil, mutfak, ahşap, seramik, tekstil, müzik ve tiyatro atölyeleri ile öğrenciler teorik ve pratik eğitimi bir arada yaşıyor.

Hafta sonları da eğitim

Okul yönetimi, eğitimin hafta sonları da devam etmesi gerektiğini düşünüyor. Kamp alanında organik ürün yetiştirmeyi, yumurta ve bal üretmeyi öğreten programlar mevcut. Çocuklar, bu ürünleri satarak ticareti de öğreniyor ve elde edilen gelirle harçlık kazanıyorlar.

Yabancı dil eğitimi ve çift diploma imkânı

Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları, çocukların İngiltere’de doğayla iç içe bir merkezde İngilizce dil eğitimi almalarını sağlıyor. Öğrenciler, çift diploma ile liseyi tamamlama fırsatına sahip oluyorlar.

Uluslararası işbirliği ve vizyon

King House School’un kurucusu Andrew, Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumlarının yapısını görünce okulunun %40'ını bu kuruma satarak büyük bir işbirliğine imza attı.

Hedef: Çocukların yeteneklerini meslek haline getirmek

Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özkaya, “Hedefimiz, çocukların yeteneklerini ve tutkularını meslek haline getirmeleri. Bu sayede çocuklar, hem kendilerine hem de çevrelerine katkı sağlayacaklar” diyor.