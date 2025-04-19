İzmir’de Tavuk Vebası (Avian Influenza) hastalığı şüphesi üzerine İzmir Tarım İl Müdürlüğü harekete geçti. Seferihisar İlçe Tarım Müdürlüğü, ilçedeki tüm mahalle muhtarlarına resmi yazı ile uyarıda bulundu. Yazıda, kanatlı hayvanların hareketleriyle ilgili bilgilendirme yapılması ve hijyen kurallarına uyulması istendi.

Seferihisar’da tedbirler alındı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde Tavuk Vebası (Avian Influenza) hastalığının görüldüğüne dair iddialar üzerine Tarım İl Müdürlüğü önlem aldı. Seferihisar İlçe Tarım Müdürlüğü, ilçedeki tüm mahalle muhtarlarına resmi yazı göndererek, mahallelerdeki kanatlı hayvanlarla ilgili bilgi verilmesini ve bu hayvanların taşınması durumunda mutlaka bildirim yapılmasını talep etti.

Yetkililer, özellikle hayvancılık faaliyetinde bulunan işletmelerde temizlik ve dezenfeksiyon kurallarına titizlikle uyulmasını istedi. Kayıt dışı faaliyetlerin ise acilen yetkililere bildirilmesi gerektiği vurgulandı.

Seferihisarlılar tedirgin

Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından gönderilen resmi yazı, kısa sürede mahalle sakinleri arasında da yayıldı. Alınan önlemler ve Tavuk Vebası şüphesi, ilçede tedirginliğe yol açtı. Yetkililer ise paniğe gerek olmadığını, gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Tavuk vebası (Avian Influenza) nedir?

Tavuk Vebası ya da bilimsel adıyla Avian Influenza, kanatlı hayvanlarda görülen yüksek bulaşıcı bir viral hastalıktır. İnsanlara bulaşma riski düşük olsa da ekonomik kayıplara yol açtığı için ciddi önlemler alınmaktadır.