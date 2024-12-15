Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 5 galibiyet sonrası İzmir derbisinde Aliağa Petkimspor’a konuk olan Karşıyaka, 83-82’lik skorla mağlubiyet aldı. Kaf-Kaf, FIBA’nın transfer yasağı krizini son anda çözmesine rağmen galibiyete ulaşamadı.

Lisans krizi maça damga vurdu

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Kanarya Adaları’nda Tenerife’ye karşı mücadele eden Karşıyaka, perşembe akşamı İzmir’e döndü ve yoğun bir tempoda derbiye çıktı. Ancak karşılaşma öncesinde FIBA’dan gelen transfer yasağı krizi Karşıyaka’nın moralini bozdu.

FIBA, ödenmeyen 90 bin Dolar tutarındaki taksit nedeniyle yabancı oyuncular Webb, Jefferson ve McDermott’un lisanslarını askıya aldı. Karşıyaka, sponsorluktan ayrılmalarına rağmen desteklerini sürdüren Yaşar Ailesi’nin katkısıyla cuma akşamı ödemeyi yaptı. Ancak FIBA’nın aralık ayı taksidini de talep etmesi yeni bir sorun yarattı. Lisanslar son anda alınsa da, bu durum Karşıyaka’nın hazırlıklarını olumsuz etkiledi.

Son saniyede kaçan galibiyet

Karşılaşma boyunca 27 kez skor üstünlüğü el değiştirdi. Karşıyaka, son saniyelerde galibiyet fırsatını Webb’in yakın mesafeden kaçırdığı atışla değerlendiremedi ve 83-82’lik mağlubiyet yaşadı.

Maçın ardından Karşıyaka’nın yıldız oyun kurucusu McCollum, sosyal medya hesabından hakem kararlarına tepki gösterdi. McCollum, özellikle son saniyelerde hakemlerin rakibin 5 saniye ihlalini görmezden geldiğini iddia etti.

Russell kardeşlerin derbisi

Derbide iki kardeş, DeWayne Russell (Aliağa Petkimspor) ve Fatts Russell (Karşıyaka), karşı karşıya geldi. Maçın en skorer ismi olan DeWayne Russell, 22 sayı ve 6 asistle takımını galibiyete taşıdı. Fatts Russell ise 15 sayı ve 6 asist ile mücadele etti. Maç öncesinde hatıra fotoğrafı çektiren kardeşler, maç programları çakışmadığında birbirlerinin maçlarına saha kenarından destek oluyor.