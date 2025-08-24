İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, ticari taksilerde yolcu güvenliğini sağlamak için denetimleri artırdı. Kısa mesafe ihlali ve yolcu seçme gibi şikâyetlere yönelik yapılan kontrollerde, kurallara uymayan sürücülere para cezası uygulandı.

30 Bin Denetim, 12 Bin 450 Ceza

Kent genelinde trafiğe kayıtlı 15 bin 548 ticari taksiyi kapsayan denetimlerde, son sekiz ayda yaklaşık 30 bin kontrol gerçekleştirildi. Bu denetimler sonucunda Belediye Emir ve Yasakları’na aykırı davrananlara 10 bin işlem, Kabahatler Kanunu kapsamında ise 2 bin 450 ceza kesildi. Toplamda 12 bin 450 ceza işlemi uygulandı.

Zabıta Ekipleri Yolcu Gibi Davrandı

Denetimlerde ekipler zaman zaman yolcu gibi taksilere binerek sürücüleri test etti. Özellikle “kısa mesafeye yolcu almama” ve “yolcu seçme” gibi şikâyetlerin üzerine gidildi. Kurallara uymayan sürücüler hakkında ise anında cezai işlem başlatıldı.

“Yolcu ve Şoförlerin Güvenliği İçin Çalışıyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü’nde görevli zabıta memuru Ruken Kaplan, denetimlerin yıl boyunca sürdüğünü belirtti. Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu yolculuk yapmaları için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Çalışma ruhsatı, şoför tanıtım kartı, aracın dış görünümü, taksimetre kullanımı ve yönetmelikte belirtilen diğer tüm kuralları tek tek inceliyoruz. Yolcu ve sürücü güvenliği bizim için öncelikli. Kurallara uymaları için şoförlerimizi sürekli uyarıyoruz.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte hem yolcuların hem de sürücülerin güvenliği için denetimlerin artarak devam edeceğini duyurdu.