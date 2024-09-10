Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği ve GEN Türkiye koordinasyonuyla düzenlenen G3 Forum Girişimcilik Zirvesi, bu yıl “İkinci Yüzyılın Ekonomisi” temasıyla İzmir’de girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimlerini buluşturacak.

Girişimcilik dünyası İzmir'de buluşuyor

Türkiye'nin girişimcilik sahnesine yön veren önemli etkinliklerden biri olan G3 Forum Girişimcilik Zirvesi, bu yıl İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege Genç İş İnsanları Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. 15 Kasım 2024 tarihinde Kaya İzmir Hotel & Convention’da yapılacak etkinlik, girişimcilik ekosisteminin gelişimine büyük katkılar sunmayı hedefliyor.

“İkinci yüzyılın ekonomisi” Temasıyla yeni perspektifler

Bu yılın teması olarak belirlenen “İkinci Yüzyılın Ekonomisi”, Türkiye'nin ekonomik geleceğini ve girişimcilik politikalarını ele alacak. Etkinlikte, girişimcilik ekosisteminin hızlandırıcı ve destekleyici aktörleriyle birlikte, girişimciliğin büyümesi için gerekli politikalar ve stratejiler masaya yatırılacak. Girişimcilik, sivil toplum ve dijital dönüşüm dünyasının önde gelen temsilcileri deneyimlerini paylaşarak, genç girişimcilere ilham verecek.

Open House Meeting ile girişimcilere fırsat kapısı

Zirve kapsamında düzenlenecek olan Open House Meeting, genç girişimciler ve GEN Türkiye mentorlarını buluşturacak. Bu etkinlikte, seçilen girişimciler fikirlerini daha da geliştirmek için deneyimli mentorlarla birebir görüşme imkanı bulacaklar. Girişimciler, iş fikirleriyle ilgili sorularını doğrudan alanında uzman mentorlar ve GEN Türkiye üyelerine yöneltip, değerli geri bildirimler alabilecekler. Bu sayede girişimciler, projelerini daha ileri bir seviyeye taşıyacak araçlar ve stratejiler öğrenme fırsatı bulacak.

İnovasyonun ve dijital dönüşümün kalbinde İzmir

G3 Forum Girişimcilik Zirvesi, sadece konuşmalar ve panellerle sınırlı kalmayacak. Etkinlik boyunca katılımcılar, sektördeki en son gelişmeler, dijital dönüşüm stratejileri ve inovasyon trendleri hakkında kapsamlı bilgi sahibi olabilecek. Ayrıca, Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin önde gelen aktörleriyle ağ kurma şansı yakalayacaklar.

İzmir, bu önemli etkinlikle birlikte girişimcilik dünyasının merkezi haline gelirken, Türkiye’nin ikinci yüzyılında girişimciliğin geleceği hakkında önemli fikirler sunacak.