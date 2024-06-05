12 Eylül darbecilerince 5 Haziran 1983′te Buca Kapalı Cezaevinde idam edilen Ülkü fidanları Halil Esendağ ve Selçuk Duracık’ı idam sehpalarında hakka yürüyüşlerinin sene-i devriyesinde sabah namazına müteakip, Hacılarkırı mezarlığındaki kabirleri başında Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar ile yad edildi.İZMİR (İGFA) - 12 Eylül darbecilerince 5 Haziran 1983′te Buca Kapalı Cezaevi'nde idam edilen Ülkü fidanları Halil Esendağ ve Selçuk Duracık’ idam sehpalarında hakka yürüyüşlerinin sene-i devriyesinde, sabah namazına müteakip Hacılarkırı mezarlığındaki kabirleri başında Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar ile yad edildi.

Ülkücü camianın yakından tanıdığı ve idam edilen iki ülkü fidanlarıyla aynı kaderi paylaşan ancak ya idam cezaları onanmadığı için ya da çeşitli nedenler ile idam edilmeyen dönemin Ülkücü hareket ve gençlik liderlerinden Mehmet Karanfil, Murat Yalçın, Serdar Turan, Aydın Çelebi, İsmail Yirmidokuz, Mahmut Yaraş, Musa Yıldızhan, Kemal Günek, Musa İz, Yıldırım Şekercioğlu gibi isimlerin organize ettiği etkinliğe sabahın erken saati olmasına rağmen çok sayıda ülkücünün katıldığı etkinlik, Kur’an-ı Kerim okunması ile başladı.

Program ayrıca idam edilen Halil Esendağ ve Selçuk Duracık'ın hücre arkadaşlarının ülkücü şehitler ilgili yaşadıkları hatıraları anlattıkları konuşmaları ile son buldu.

Etkinlikte ayrıca yaşı küçük olması nedeni ile almış olduğu idam cezası infaz edilmeyen ancak 37 yıl sonra iki ülkücü kardeşi ile yan yana defnedilen Ülkücü Gazi Ali Aksakal da dualar ile anıldı.

Öte yandan o dönemi yaşamış ve idam ile yargılanmış yada uzun süre cezaevlerinde kalmış çok sayıda ülkücünün yanı sıra mefkure mektebi talebeleri, Turan Birliği üyeleri, Aksaçlılar Genel Başkanı Ahmet Bereket de etkinliğe katılanlar arasında yer aldı.