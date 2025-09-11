İzmir’in Urla ilçesinde R.G. (34), eğlence mekanında tartıştığı eski sevgilisi Selin Angun’u (33) tabancayla öldürdü. Olayda iki kişi yaralanırken, R.G. daha sonra saklandığı evde yaşamına son verdi.

Eğlence mekanında başlayan tartışma

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Urla’nın Yeni Mahalle Dere Sokak’taki bir eğlence mekanında meydana geldi. R.G. ile eski sevgilisi Selin Angun arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

R.G., yanında taşıdığı tabancayla Selin Angun’a ateş etti. Bu sırada mekânda bulunan Ü.A. (23) ve D.T. (27) de kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Hastaneye kaldırıldı, kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Urla Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralılardan Selin Angun, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer iki kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Şüpheli intihar etti

Olaydan sonra kaçan R.G. için polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı. Çalışmalar sürerken Urla’da bir evden silah sesi duyuldu. İhbar üzerine adrese giden ekipler, R.G.’nin tabancayla yaşamına son verdiğini belirledi.