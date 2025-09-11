Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda sonuçların e-Devlet üzerinden erişime açıldığını belirtti.

Bakan Bak’tan öğrencilere çağrı

Bakan Bak, yaptığı açıklamada, “Hepinize hayırlı olsun. Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz! 13 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın” ifadelerini kullandı.

Taahhütname için son tarih 13 Eylül

Sonuçlarını öğrenen öğrencilerin, yurt hakkını kaybetmemesi için 13 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet üzerinden taahhütname onayı yapmaları gerekiyor. Bu işlemi tamamlamayan öğrencilerin kayıtları geçersiz sayılacak.

Öğrenciler için kritik süreç

GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, binlerce öğrenci yeni eğitim-öğretim yılında devlet yurtlarında kalma hakkı kazandı. Yurt yerleştirmelerinde, öğrencilerin öncelik durumları, başarı sıraları ve sosyal kriterler dikkate alındı.

Kaynak: HABER MERKEZİ