İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Metrosu'nda kesintisiz iletişim dönemini başlatıyor. Metro yolcuları, istasyonlar ve güzergah boyunca bulunan kapalı tünellerde cep telefonlarını kullanabilecek ve internet erişimine sahip olabilecek. Uygulama, ilk olarak Konak İstasyonu’nda başladı ve 120 gün içinde Evka-3 ile Narlıdere Kaymakamlık arasındaki tüm istasyonlara yayılacak. İkinci etap tamamlandığında ise, yolcular İzmir Metrosu'nda kesintisiz iletişim sağlayabilecek.

Projede iş birliği ve ilk adım Konak İstasyonu’nda

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve İzmir Metro AŞ iş birliğiyle gerçekleştirilen bu önemli projede, GSM baz istasyonlarının kısıtlamaları kaldırılacak ve telekomünikasyon hizmetleri (ses ve internet) operatörlerle yapılan protokollerle sağlanacak. Konak İstasyonu’nda başlayan uygulama sayesinde, yolcular cep telefonlarıyla rahatlıkla konuşabilir ve internet erişimi sağlayabilirler.

İkinci etapta kesintisiz iletişim

Protokol kapsamında ilk etap çalışmaları 4 ay içinde tamamlanacak ve Evka-3 ile Narlıdere Kaymakamlık arasındaki tüm istasyonlarda yolcular merdivenler ve bekleme alanlarında kesintisiz telefon konuşması yapabilecek. Ayrıca, yolcular interneti de rahatlıkla kullanabilecekler. İkinci etap çalışmalarıyla, Evka-3 ya da Narlıdere Kaymakamlık’tan binen bir yolcu, son istasyona kadar kesintisiz iletişim sağlayacak.

Kesintisiz iletişim hedefi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi Ağları Şube Müdürü İbrahim Karahan, projeyle ilgili açıklamalarda bulunarak, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı koordinesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve İzmir Metro AŞ iş birliğinde üç operatörle protokol anlaşması imzaladık. 1 Ocak itibariyle Konak İstasyonu'ndan başlayarak vatandaşlarımız kesintisiz iletişimi kullanmaya başlayacak. 120 gün içinde tüm istasyonlarda vatandaşlarımız cep telefonlarını rahatlıkla kullanabilecekler. Hedefimiz İzmir Metrosu’nda kesintisiz iletişim sağlamaktır." dedi.