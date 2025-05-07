Menemenspor ile Vanspor, TFF 2. Lig Play-Off maçında 8 Mayıs'ta karşılaşıyor. Mücadele HT Spor'da saat 20.00'de şifresiz olarak yayınlanacak.
08 Mayıs 2025 Menemenspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
TFF 2. Lig Play-Off heyecanı devam ediyor. Menemenspor ile Vanspor, 08 Mayıs 2025 Perşembe günü karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, İzmir'de oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak.
Menemenspor - Vanspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Mücadele, HT Spor kanalından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Yayını izlemek isteyen futbolseverler, uydu ve dijital platformlar üzerinden HT Spor ekranlarına erişebilir.
|Maç
|Yayın Kanalı
|Yayın Saati
|Yayın Şekli
|Menemenspor - Vanspor
|HT Spor
|20:00
|Şifresiz Canlı Yayın
HT Spor Frekans ve Platform Bilgileri
HT Spor, çeşitli dijital platformlar ve uydu sistemleri üzerinden erişime açıktır.
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Digiturk: Kanal 75
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D-Smart: Kanal 79
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Tivibu: Kanal 87
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Kablo TV: Kanal 227
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Turkcell TV+: Kanal 73
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Uydu: Türksat
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İnternet: HT Spor Web ve Mobil Uygulamalar
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Yayın Şekli: Şifresiz
Menemenspor - Vanspor maçı hangi gün?
Karşılaşma, 08 Mayıs 2025 Perşembe günü oynanacaktır.
Menemenspor - Vanspor maçı saat kaçta başlayacak?
Mücadele, saat 20:00 (TSİ)'de başlayacaktır.
Menemenspor - Vanspor maçı nerede oynanacak?
Karşılaşma, İzmir'de yer alan Mustakil Atletizm Stadyumu'nda oynanacaktır.