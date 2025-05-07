Menemenspor ile Vanspor, TFF 2. Lig Play-Off maçında 8 Mayıs'ta karşılaşıyor. Mücadele HT Spor'da saat 20.00'de şifresiz olarak yayınlanacak.

08 Mayıs 2025 Menemenspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TFF 2. Lig Play-Off heyecanı devam ediyor. Menemenspor ile Vanspor, 08 Mayıs 2025 Perşembe günü karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, İzmir'de oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak.

Menemenspor - Vanspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Mücadele, HT Spor kanalından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Yayını izlemek isteyen futbolseverler, uydu ve dijital platformlar üzerinden HT Spor ekranlarına erişebilir.

Maç Yayın Kanalı Yayın Saati Yayın Şekli
Menemenspor - Vanspor HT Spor 20:00 Şifresiz Canlı Yayın

HT Spor Frekans ve Platform Bilgileri

HT Spor, çeşitli dijital platformlar ve uydu sistemleri üzerinden erişime açıktır.

  • Digiturk: Kanal 75

  • D-Smart: Kanal 79

  • Tivibu: Kanal 87

  • Kablo TV: Kanal 227

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  • Turkcell TV+: Kanal 73

  • Uydu: Türksat

  • İnternet: HT Spor Web ve Mobil Uygulamalar

  • Yayın Şekli: Şifresiz

Menemenspor - Vanspor maçı hangi gün?

Karşılaşma, 08 Mayıs 2025 Perşembe günü oynanacaktır.

Menemenspor - Vanspor maçı saat kaçta başlayacak?

Mücadele, saat 20:00 (TSİ)'de başlayacaktır.

Menemenspor - Vanspor maçı nerede oynanacak?

Karşılaşma, İzmir'de yer alan Mustakil Atletizm Stadyumu'nda oynanacaktır.

Kaynak: HABER MERKEZİ