İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncü projesi, Eşrefpaşa Hastanesi, evde bakım hizmetleri ile hasta dostu bir yaklaşım sergiliyor. Yatağa bağımlı binlerce hasta, evlerinde düzenli sağlık hizmeti alıyor.

İzmir'de 2021'de başlatılan Evde Bakım Hizmetleri Birimi, 8 doktor ve 50 personelle çalışarak yatağa bağımlı hastalara hizmet veriyor. Tedavi takibi, tahliller, ilaç raporları yenilenmesi, yara bakımı ve rehabilitasyon gibi birçok hizmet evde sunuluyor.

Sağlık ekipleri gece gündüz hasta yanında

Sorumlu Hekim Dr. Nihat Mermer, hizmetin detaylarını paylaşarak, yatağa bağımlı hastaların her türlü ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını belirtti. Bez, ilaç, rapor temini ve tıbbi bakımın yanı sıra psikolojik destek de sağlanıyor. Günde 50'den fazla hastaya hizmet veriliyor.