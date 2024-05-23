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Beşiktaş, finalde Trabzonspor'u yenerek; Ziraat Türkiye kupasının 55. finalinde galip gelip 11'inci kez kupayı müzesine götürdü.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Beşiktaş, 54'üncü dakikada Salih Uçan ile 2-1 öne geçti. Trabzonspor 89'uncu dakikada Nicolas Pepe'in golüyle skoru 2-2'ye taşıdı. Mücadelenin son dakikalarında ise sahneye çıkan Al-Musrati, 94+4'üncü dakikada attığı golle Beşiktaş'a galibiyeti getirdi.

Mücadeleye hızlı başlayan Trabzonspor, 13'üncü dakikada Paul Onuacho'nun golüyle öne geçti. Beşiktaş ise 45+3'üncü dakikada Rachid Ghezzal'ın golüyle skoru eşitledi. İlk yarı 1-1 tamamlandı.

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Beşiktaş , Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzon spor'u 3-2 yendi. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda kupayı müzesine götürdü.

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