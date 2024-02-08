Sempozyuma Türkiye’nin birçok şehrinde hizmet veren sağlık turizmi acenteleri, hastaneler, tıp merkezleri ve poliklinik temsilcileri ile tıp dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

İzmir Önem Kazanıyor

Sempozyumun açılış konuşmasını Alfaheal Travel&Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Uzm.Dr. Uğur Alfatlı gerçekleştirdi. Sağlık turizminde geçtiğimiz yıl yaklaşık 1.2 milyon sağlık turizmi hastasının tedavi için ülkemize geldiğini belirten Uzm.Dr. Uğur Alfatlı, “ Sağlık turizminin gerçek bileşenleri kamu kuruluşları, ilgili bakanlıklar, özel sektörde doktorlar, klinikler, hastaneler, aracı kuruluşlar, teşvik danışmanları, hukukçular, kalite ve KVKK uzmanları, reklam ajansları, üniversiteler ve tabi ki yerel yönetimler oluşturmaktadır. Bir tanesi eksik olursa kaliteli bir sonuç çıkması beklenemez. Biz de bu nedenle İzmir’de sağlık turizmini geliştirmek özellikle İstanbul ve Antalya ile rekabet edebilir konuma gelebilmek amacıyla tüm sağlık turizmi paydaşlarını bir araya getirmeye çalışarak bu sempozyumu düzenledik. Sempozyumun düzenlenmesinde her türlü desteğini veren TÜRSAB İzmir BTK başkanı Kıvanç Meriç’e, İzmir Büyükşehir Belediyesine, katılımcı üniversitelere, tüm sponsorlarımıza, konuşmacılarımıza ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

İzmir Marka Olacak

Sempozyum Koordinatörü Volkan Timurşah “ Bu sempozyumu düzenleyen Alfaheal Travel&Organizasyon ve TÜRSAB İzmir BTK arkasında bütün sağlık turizmi paydaşlarının durması İzmir’imiz için çok önemli olmuştur. Sağlık bu şehirde sloganıyla yapılan bu sempozyumun en büyük kazancı da sağlık turizmi ile ilgilenen herkesin bir araya gelerek İzmir’imizi marka yapmak için birleşmesidir. Sempozyumda özellikle eğitim konularına ağırlık verilmiş olup bu konuda bilgilendirmeler yapılmıştır. Düzenlenen bu sempozyumun İzmir’de sağlık turizminin gelişmesine katkı sağlamasını diliyorum” diye konuştu.

Sorunlar Ele Alındı

Açılış konuşmalarının ardından sempozyuma geçildi. 3 oturumda gerçekleşen sempozyumun ilk oturumunda TÜRSAB İzmir BTK Yönetim Kurulu Üyesi Mehmetcan Özdemir TÜRSAB belgesi ve karşılaşılan sorunlar, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Turizm Şube Müdürü Erkan Ersoy sağlık turizm belgesi ve sağlık turizminde karşılaşılan sorunlar, Türksoy Danışmanlık Genel Müdürü Yalçın Türksoy devlet teşvikleri sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgiler verdiler.

Hukuki Sorumluluklar

İkinci oturumda Av. Gülce Candemir Moyan sağlık turizminde hukuki sorumluluklar, New Health Media Ajans Başkanı Emre Recep Beşkardeş yurtdışı reklam ve pazarlamada izlenmesi gereken yollar, TQNET Bilişim Teknolojileri Kurucusu Yeşim Dinçer kalite belgeleri ve KVKK hakkında katılımcıların sorularını yanıtladı.

İstihdam Sorunları

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Sercan Yalçınlı Üniversite hastanelerinin sağlık turizmi potansiyeli, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Nevzat Devebakan üniversite hastanelerinde uluslararası sağlık turizmi, Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nden Prof. Dr. Nesrin Oruç Ertürk sağlık kuruluşlarında yabancı dil bilen personel açığının karşılanması için okuyan öğrenciler ve mezunlarla yapılacak çalışmalar, Tınaztepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nden Prof. Dr. Hüseyin Can sağlık turizminde istihdam yaratma konularında katılımcılarla karşılıklı görüş alışverişinde bulundular



