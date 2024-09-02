Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, Kuran kursundan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ın kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları 13. gününe girdi. Küçük kızın bulunması için hem yerel hem de ulusal düzeyde geniş çaplı bir operasyon yürütülüyor.

Amca gözaltında!

Narin Güran’ın kaybolmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında, Narin’in muhtar olan amcası S.G. gözaltına alındı. Amca S.G., jandarmadaki ilk işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Narin’in kaybolduğu günün akşamı amcanın aracından alınan DNA örnekleri, Narin’in DNA’sı ile eşleşmişti. Bu eşleşme, S.G.’nin soruşturma kapsamında önemli bir şüpheli olarak değerlendirilen bir unsur haline gelmesine neden oldu.

Çalışmalar sürüyor

Yetkililer, Narin Güran’ın bulunması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtirken, amca S.G. hakkındaki gelişmelerin adli süreçle birlikte yakından takip edileceğini açıkladı. Soruşturma kapsamında elde edilen diğer bulgular ve ipuçlarının, küçük kızın akıbetine dair daha fazla bilgi sağlayıp sağlamayacağı ise merakla bekleniyor.

Gözaltındaki amca S.G.’nin adliyeye sevk edilmesi, soruşturmanın seyrini değiştirebilir ve olaya dair yeni bilgilerin gün yüzüne çıkmasını sağlayabilir. Olayla ilgili olarak, yetkililer tarafından yapılan açıklamalar ve yürütülen çalışmalar kamuoyu tarafından dikkatle izleniyor.