6 Mayıs 2025 Salı günü İzmir'de hava açık ve güneşli olacak. Gün içinde sıcaklık 29°C'ye kadar çıkacak. Rüzgar hafif esintili, yağış beklenmiyor.
İzmir'de 6 Mayıs Salı günü hava yaz gibi olacak!
İzmir'de 6 Mayıs 2025 Salı günü hava açık ve güneşli olacak. Gün içinde sıcaklık 29°C'ye kadar çıkacak. Rüzgar hafif esintili olacak ve yağış beklenmiyor. Gün boyunca nem oranı %30 civarında seyredecek. Gün doğumu saat 06:00'da, gün batımı ise 20:00'de gerçekleşecek.
Saatlik hava durumu - 6 Mayıs 2025 Salı, İzmir
|Saat
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|Rüzgar (km/s)
|Nem (%)
|06:00
|16°C
|Az bulutlu
|8
|74
|09:00
|20°C
|Parçalı bulutlu
|10
|65
|12:00
|25°C
|Parçalı bulutlu
|12
|55
|15:00
|28°C
|Parçalı bulutlu
|15
|50
|18:00
|26°C
|Parçalı bulutlu
|12
|55
|21:00
|22°C
|Az bulutlu
|10
|65
|00:00
|19°C
|Açık
|8
|70
Kaynak: HABER MERKEZİ