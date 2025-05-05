İzmir'in haftalık kaza raporu açıklandı: Motosiklet kazaları %63 ile zirvede İzmir'in haftalık kaza raporu açıklandı: Motosiklet kazaları %63 ile zirvede

6 Mayıs 2025 Salı günü İzmir'de hava açık ve güneşli olacak. Gün içinde sıcaklık 29°C'ye kadar çıkacak. Rüzgar hafif esintili, yağış beklenmiyor.

İzmir'de 6 Mayıs Salı günü hava yaz gibi olacak!

İzmir'de 6 Mayıs 2025 Salı günü hava açık ve güneşli olacak. Gün içinde sıcaklık 29°C'ye kadar çıkacak. Rüzgar hafif esintili olacak ve yağış beklenmiyor. Gün boyunca nem oranı %30 civarında seyredecek. Gün doğumu saat 06:00'da, gün batımı ise 20:00'de gerçekleşecek.

Saatlik hava durumu - 6 Mayıs 2025 Salı, İzmir

Saat Sıcaklık Hava Durumu Rüzgar (km/s) Nem (%)
06:00 16°C Az bulutlu 8 74
09:00 20°C Parçalı bulutlu 10 65
12:00 25°C Parçalı bulutlu 12 55
15:00 28°C Parçalı bulutlu 15 50
18:00 26°C Parçalı bulutlu 12 55
21:00 22°C Az bulutlu 10 65
00:00 19°C Açık 8 70

Kaynak: HABER MERKEZİ