Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş., 6 Mayıs 2025 Salı günü hisse başına brüt 0,0306785 TL nakit temettü ödemesi yapacak. Temettü bakiyeleri yatırımcı hesaplarına 8 Mayıs'ta yansıtılacak.

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS) 2025 yılı kâr payı dağıtım takvimi kapsamında, 6 Mayıs 2025 Salı günü temettü ödemesine başlıyor. Şirket, toplamda 21.475.000 TL tutarında nakit temettü dağıtacak. Hisse başına brüt 0,0306785 TL, net 0,0260767 TL ödeme yapılacak.

Temettü takvimi ve hak kullanımı

Temettüden yararlanmak için 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü seans kapanışına kadar JANTS hissesi sahibi olmak yeterli. Hak kullanım tarihi 6 Mayıs, ödeme günü ise T+2 takas süresi sonrası 8 Mayıs 2025 Perşembe olacak.

Yatırımcılar, 8 Mayıs günü itibarıyla ilgili nakit temettü tutarlarını hesaplarında görebilecek.

Temettü detayları

Açıklama Değer Toplam Temettü Tutarı 21.475.000 TL Hisse Başına Brüt 0,0306785 TL Hisse Başına Net 0,0260767 TL Hak Kullanım Tarihi 6 Mayıs 2025 Salı Ödeme Tarihi (T+2) 8 Mayıs 2025 Perşembe Temettü Verimi 5 Mayıs kapanış fiyatına göre belirlenecek

Yatırımcıya not

Temettü verimi, JANTS hisselerinin 5 Mayıs 2025 tarihli kapanış fiyatı üzerinden hesaplanacak. Bu nedenle, dağıtılan nakit temettüye göre yatırımcının getiri oranı seans kapanışı sonrası netlik kazanacak.