İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 11 Nisan Dünya Parkinson Farkındalık Günü ve Parkinson Hasta ve Yakınları Derneği’nin 10. kuruluş yılı dolayısıyla Karşıyaka’daki Güzel Sanatlar Parkı’nda düzenlenen etkinliğe katıldı. Parkinson hastaları ve yakınlarıyla bir araya gelen Tugay, İzmir’e özel sağlık merkezleri kazandıracaklarını söyledi.

“Yer bulamazsak, yer yapacağız”

Başkan Tugay, konuşmasında hastalara yönelik çalışmaların hızlanacağı mesajını verdi:

“Alzheimer, Parkinson, diyabet, hipertansiyon, romatizma gibi hastalıklar için özel merkezler kurmayı planlıyoruz. Bu merkezlerde terapi, eğitim, sosyal etkinlik gibi hizmetleri sunmak istiyoruz. ‘Yer bulamazsak, yer yapacağız’ dedik, çünkü siz her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz.”

Eşrefpaşa Hastanesi yenileniyor, yeni tesisler geliyor

Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Eşrefpaşa Hastanesi’nin deprem sonrası boşaltıldığını, yerine yeni bir bina inşaatının sürdüğünü belirtti. “Pek çok yeni bina, yeni tesis planladık. Bunların bir kısmı yapılıyor, bir kısmının ise hazırlığı devam ediyor” diyerek sağlık altyapısının güçlendirileceğini vurguladı.

“10 bin Parkinson hastamız var, yanınızdayız”

İzmir’de yaklaşık 10 bin Parkinson hastası olduğunu belirten Başkan Tugay, destek mesajını şöyle sürdürdü:

“Ben bir doktorum. Bu yüzden hasta ve hasta yakınlarının ne hissettiğini çok iyi biliyorum. Yanınızda olacağız. Siz yeter ki kendinize iyi bakın. Gülen yüzleriniz solmasın, her ihtiyacınızda bize ulaşın.”

Parkinson lalesi Başkan Tugay’a takdim edildi

Etkinlikte Parkinson Hasta ve Yakınları Derneği Başkanı Gülnur Kelçe, Tugay’a Parkinson hastalığının sembolü olan lale figürünü hediye etti. Tugay, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Serap Nargaz eşliğinde söylenen şarkılara da katılarak etkinliğe renk kattı.