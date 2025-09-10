Büyükşehir Belediyesi, Buca Metrosu ve raylı sistem yatırımlarının yanı sıra yeni projelerle kent içi ulaşımı daha güvenli, konforlu ve çevre dostu hale getirmeyi hedefliyor. UAP 2040 ile trafik yoğunluğunun azaltılması, toplu taşımanın güçlendirilmesi, çevreye zarar vermeyen ulaşım yöntemlerinin teşvik edilmesi ve kentin ekonomik gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıda, UAP 2040 kapsamında yürütülecek çalışmalar masaya yatırıldı. Toplantıya, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hakan Uzun, Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yalçın Alver, İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, Ulaşım Dairesi Başkanlığı yetkilileri ve yüklenici firma temsilcileri katıldı.

Eski planlar yeni stratejiye entegre edilecek

İzmir Ulaşım Ana Planı, geçmiş yıllarda hazırlanan planların üzerine inşa edilerek Türkiye-Avrupa Birliği Mali İşbirliği IPA II (2014-2020) dönemi kapsamında geliştirilen Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SUMP İzmir) ile entegre şekilde yürütülecek.

Planın kapsamı: Raylı sistemden mikromobiliteye

UAP 2040 yalnızca mevcut ulaşım altyapısını analiz etmekle kalmayacak, aynı zamanda geleceğe dönük yenilikçi çözümleri de kapsayacak. Planın öne çıkan başlıkları şöyle:

Kara, deniz, hava ve raylı sistemlerin entegre edilmesi,

Yeni raylı sistem hatlarının planlanması, Başkan Tugay’dan çöp krizi tepkisi: Laf etmeye hakları yok İçeriği Görüntüle

Akıllı ulaşım sistemleri ve trafik yönetim merkezlerinin kurulması,

Motorsuz ulaşımı destekleyecek bisiklet ve mikromobilite yollarının yaygınlaştırılması,

Otopark alanlarının düzenlenmesi ve “park et-devam et” sistemlerinin geliştirilmesi,

Engelli dostu yaya yolları ve erişilebilir toplu taşıma çözümleri,

Çevre ilçelerle ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi,

Düşük emisyon bölgeleri ve e-mobilite altyapısının oluşturulması,

Kent içi yük taşımacılığına yönelik özel çözümler.

İzmir’in geleceğini şekillendirecek

Büyükşehir Belediyesi, UAP 2040 ile sadece bugünün değil, önümüzdeki 15 yılın ulaşım stratejisini belirlemeyi hedefliyor. Hazırlanan plan sayesinde İzmir, modern ve çevreci bir ulaşım ağına sahip olarak hem trafik sorununu hafifletecek hem de kentin ekonomik ve sosyal yaşamını güçlendirecek.

Kapsamlı planın ilk verilerinin 2025 yılı içinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.