İzmir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü, kortejlerle başlayan renkli ve coşkulu kutlamalarla karşıladı. Kentin dört bir yanından yüzlerce kişi, işçi hakları için alana çıkarak büyük bir dayanışma örneği sergiledi.

Kortejler Kültürpark’tan başladı

İzmir’deki 1 Mayıs kutlamaları, CHP İl Örgütü tarafından organize edilen kortej yürüyüşleriyle başladı. Kültürpark Lozan Kapısı önünde toplanan korteje, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ve İzmir Milletvekilleri Mahir Polat ve Sevda Erdan Kılıç katıldı.

CHP İzmir Gençlik Örgütü dikkat çekti

Yürüyüşe katılan CHP İzmir Gençlik Örgütü üyeleri, "Turpunan şalgamlan devlet idare edilmez" yazılı pankartla dikkat çekti. CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Çelik ise elinde turp taşıyarak katılımcılara eğlenceli bir protesto mesajı verdi.

TMMOB, İzmir Barosu ve İzmir Tabip Odası yürüdü

TMMOB, İzmir Barosu ve İzmir Tabip Odası temsilcileri, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde buluşarak Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Ayrıca DİSK Ege Bölge Temsilciliği, Türk-İş Ege Bölge Temsilciliği ve birçok sendika ile sivil toplum örgütü de Alsancak Limanı’ndan yürüyüşe katıldı.

KESK, Kadın ve LGBTİ Örgütlerinden birleşik kutlama

Cumhuriyet Meydanı’ndan KESK, üniversite öğrencileri, kadın ve LGBTİ örgütleri, SOL Parti, TKH, Devrimci Hareket ve birçok topluluk Gündoğdu Meydanı’na doğru yürüdü. Kutlama sırasında, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat, Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, Alaattin Köseler gibi isimler anıldı ve CHP’liler, "Buradayız" diyerek yoklama aldı.

İşçi hakları ve dayanışma vurgusu

Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerde, emek ve dayanışma vurgusu yapıldı. Katılımcılar, işçi haklarının savunulması gerektiğini belirterek, birlik ve beraberlik mesajları verdi. İzmirliler, tüm taleplerinin duyulmasını istediklerini belirterek kutlamalara büyük bir katılım gösterdi.