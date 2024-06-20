Sakızlı kahvenin yapımı oldukça kolaydır. İşte adım adım sakızlı kahve tarifi:

Malzemeler:

Türk kahvesi

Sakız

Su

Şeker (isteğe bağlı)

Yapılışı:

İlk olarak Türk kahvesi cezvesine isteğe göre bir veya iki fincan kahve koyun. Üzerine kahve fincanı kadar su ekleyin ve orta ateşte kahvenin köpürene kadar karıştırın. Ardından sakızı birkaç damla su ile ezerek eritin ve kahveye ekleyin. Kahveyi kısık ateşte demlenmeye bırakın. Sakızın güzel kokusu tüm mutfağı sarmaya başlayacak. Kahve demlendikten sonra fincana alın ve üzerine isteğe bağlı olarak şeker ekleyebilirsiniz. Son olarak, keyfini çıkarın! İzmir'in sokaklarında yürürken bu eşsiz sakızlı kahvenin tadını çıkarmak için daha ne bekliyorsunuz?

İşte İzmir'in sokaklarında serin bir rüzgar eşliğinde yudumlanan bu enfes sakızlı kahve, şehrin dokusunu ve tatlarını yansıtan bir lezzet olarak ziyaretçilere ve yerlilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.