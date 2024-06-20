Balıklıova kurabiyesi de bu özel lezzetlerden biridir. Yöre halkı, bu kurabiyeyi özel günlerde, misafir ağırlamak için ve geleneksel tatlı kraker olarak sıkça hazırlar.

Kurabiyenin adı, köydeki doğal güzelliklerden esinlenerek verilmiştir. Balıklıova'nın doğası, bol yeşillikleri ve berrak su kaynaklarıyla ünlüdür. Bu atmosfer, köy halkının geleneksel tariflerinde de yansır. Balıklıova kurabiyesi, yöredeki bu doğal güzellikleri ve lezzetleri bir araya getiren, sevdiklerinizle paylaşmaktan keyif alacağınız özel bir tatlıdır.

Bu lezzetli kurabiyenin tarifi oldukça basit olsa da, içeriğindeki özel malzemeler ve hazırlanışındaki incelik, onu benzersiz kılıyor. İşte bu tatlı kurabiyenin tarifi ve hikayesi:

Balıklıova Kurabiyesi Tarifi:

Malzemeler:

1 su bardağı tereyağı (oda sıcaklığında)

Yarım su bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta (akı ve sarısı ayrılmış)

1 paket vanilya

Yarım paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

İç harcı için damak zevkinize göre ceviz veya fındık içi

Hazırlanışı:

Geniş bir kapta tereyağı ve pudra şekerini krema kıvamına gelene kadar çırpın. Sıvı yağ ve yumurta sarısını ekleyip çırpmaya devam edin. Un, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyerek yoğurun. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar un ilave edebilirsiniz. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde yuvarlayın ve üzerlerine hafifçe bastırarak açın. Ortalarına isteğinize göre ceviz veya fındık içi koyun. Yumurta akını hafifçe çırpın ve kurabiyelerin kenarlarına sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzerleri hafifçe kızarana kadar pişirin. Fırından çıkan kurabiyeleri ılındıktan sonra servis yapabilirsiniz.