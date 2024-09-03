İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, 2025 yılı tarımsal üretim desteklerinden faydalanmak isteyen çiftçiler için kritik bir sürecin başladığını duyurdu. 1 Eylül itibarıyla başlayan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları, 31 Aralık 2025'e kadar devam edecek. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelik ile üreticilerin ÇKS başvurularını eksiksiz yapmaları gerektiğini vurgulayan Şahin, başvuru sürecinin önemine dikkat çekti.

Başvurular nasıl yapılacak?

Çiftçilerin başvurularını, tarım arazilerinin bulunduğu il veya ilçe müdürlüklerinden yapabileceğini belirten Şahin, e-Devlet Kapısı üzerinden de başvuru imkânı sunulduğunu söyledi. Özellikle geçmiş yıllarda ÇKS'ye kayıtlı olup arazi bilgilerinde değişiklik yapmayan üreticiler, başvurularını kolaylıkla e-Devlet üzerinden tamamlayabilecek.

Tarihler ve güncellemeler

ÇKS başvuruları 31 Aralık 2025'e kadar yapılabilecek; ancak son başvuru tarihinden sonra edinilen veya kiralanan tarım arazileri için başvuru süresi 30 Haziran 2025 olarak belirlendi. Şubat ayında çiftçiler, kayıtlı tarım arazilerindeki üretim bilgilerini güncelleyebilecekler. Mart ayında yapılacak ÇKS kayıtları için askı süresi ise 15-30 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Titizlikle takip edilmesi gereken süreç

"Bu süreç, üreticilerimizin desteklerden yararlanabilmesi için büyük önem taşımaktadır," diyen Şahin, İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak İzmirli üreticilere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Çiftçilere süreci titizlikle takip etmeleri yönünde uyarılarda bulunan Şahin, başvuruların eksiksiz yapılmasının hayati önem taşıdığını hatırlattı.