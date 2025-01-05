İzmir'de liseli gençler, oyun geliştirme alanında yeteneklerini sergilemek ve projeler üretmek amacıyla bir araya geldi. Öğrenciler, yazılım ve oyun tasarımı gibi konularda çeşitli atölye çalışmaları ve seminerler düzenleyerek teknoloji ve yaratıcılıklarını oyun dünyasında birleştirdi.

Gençlerin büyük ilgi gösterdiği etkinlik, teknolojinin hızla geliştiği günümüzde geleceğin oyun tasarımcılarını ve yazılımcılarını yetiştirmeyi amaçlıyor. Katılımcılar, sektördeki profesyonellerden eğitimler alarak, oyun geliştirme sürecinin her aşamasında yer aldı.

Oyun geliştirme alanındaki becerilerini geliştirmek isteyen öğrencilere, çeşitli yazılım dillerinin ve oyun motorlarının kullanımı hakkında bilgi verildi. Ayrıca, gençler, takım çalışması yaparak kendi oyun projelerini hayata geçirme fırsatı buldular.

Teknolojiye ilgi artıyor

Organizatörlerden biri, bu tür etkinliklerin öğrencilerin teknolojiye olan ilgisini artırdığını ve onları geleceğin dijital dünyasında aktif bireyler olarak yetiştirmek için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Ayrıca, etkinlik, gençlerin oyun geliştirme sürecindeki yaratıcı düşünme yetilerini de pekiştirmelerine olanak sağladı.