Serin havalar etkili olmaya başladı

İzmir’de yaz sıcaklıklarının yerini serin havalar almaya başladı. Gündüzleri sıcaklık 30 dereceyi geçerken, gece sıcaklıkları 17 dereceye kadar düşüyor.

Gündüz ve gece sıcaklık farkı arttı

Eylül ayı ile birlikte gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkı belirginleşti. Gün içinde sıcaklıklar 30 dereceye ulaşırken, geceleri 17 dereceye kadar iniyor.

Kışa hazırlık dönemi başladı

İzmirli vatandaşlar serin havalara alışmaya başladı ve kış hazırlıklarına yönelmeye başladı. Hava sıcaklıkları, özellikle gece saatlerinde daha belirgin bir şekilde düşüyor.

İzmir'de hava durumu: