İzmit Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireylerin değişik modüler hizmet alanlarıyla birlikte fiziksel gelişimlerini desteklemek amacıyla kurulan Otizm Spor ve Yaşam Evi, ilk mezunlarını verdiKOCAELİ (İGFA) - Sosyal belediyeciliğin en güzel örnekleri ile vatandaşların hayatına dokunan İzmit Belediyesi, vizyon projelerinde başarılara imza atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Haziran Ayı’nda faaliyete geçen Otizm Spor ve Yaşam Evi, özel gereksinimli bireyleri yaşama dahil etmek adına başlattığı projenin ilk mezunlarını verdi.

KOCAELİ’DE İLK OLMAYI BAŞARDI

Kocaeli’de bir ilk olmayı başaran ve 18. Yaşama Değer Katanlar - Yerel Yönetim Ödülü’ne layık görülen Otizm Spor ve Yaşam Evi, ailelerin destekçisi olmaya devam ediyor. Hazırlanan görkemli mezuniyet töreninde öğrenciler, öğretmenlerinin elinden mezuniyet belgelerini aldı. Tören renkli görüntülere sahne oldu. Mezuniyet töreninin ardından öğrenciler, müzik ve ikramlarla doyasıya eğlendiler.