Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde, 3 katlı bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın paniğe yol açtı. Saat 16.30 civarında başlayan yangını gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangının çıktığı dairede mahsur kalan iki kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Dumandan etkilenen bu kişiler, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yoğun çabalarıyla kontrol altına alınırken, dairede ciddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor. Yangının nasıl başladığı ise yapılacak soruşturmanın ardından netleşecek.