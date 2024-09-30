Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda temizlik hizmetlerinin iyileştirilmesi adına önemli adımlar attı. Bakanlık, Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde 30 bin kişilik bir kontenjan daha tahsis ederek temizlik personeli sayısını artırdı. Bu kapsamda göreve başlayan personelle birlikte, Türkiye genelindeki okullarda toplam 143 bin 355 temizlik personeli tam zamanlı olarak çalışıyor.

Yetersiz başvuru gecikmeye neden oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde sosyal medyada ve basında geniş yer bulan "okullarda temizlik hizmetleri" konusuna değinildi. Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 60 bin 487 okulun temizlik hizmetleri ve temizlik malzemesi tedarikinin Bakanlık tarafından sağlandığı belirtildi. Halihazırda 49 bin 578 kadrolu temizlik personelinin bulunduğu okullarda, işgücü katılımını artırmak amacıyla "İşgücü Uyum Programı (İUP)" ile yarı zamanlı 120 bin kontenjan ayrıldığı ifade edildi. Ancak, bu yıl ilk kez uygulanan programda yeterli başvuru olmaması nedeniyle bazı gecikmeler yaşandığı kaydedildi.

Şu an itibarıyla İUP kapsamında 63 bin 777 personelin görev yaptığı bildirilirken, TYP ile sağlanan 30 bin kişilik ek kontenjan sayesinde toplam temizlik personelinin 143 bin 355'e ulaştığı açıklandı. İUP programı için ayrılan 120 bin kişilik kontenjanın dolma sürecinin de devam ettiği bilgisi verildi.

"Siyasi Şov Malzemesi Yapılması Etik Değil"

Bakanlık açıklamasında ayrıca, okullardaki temizlik şartlarının uygunluğunun MEB ve TSE tarafından yetkilendirilen yaklaşık 8 bin "Okulum Temiz Tetkik Görevlisi" tarafından denetlendiği belirtildi. "Evlatlarımızın sağlığı her zaman önceliğimizdir" denilerek, okullarda yapılan temizlik hizmetlerinin siyasete malzeme yapılmaması gerektiği vurgulandı.

Bazı belediyeler tarafından okullarda temizlik sorunu varmış gibi gösterilmeye çalışıldığı belirtilirken, bu tutumun "samimiyetten uzak siyasi bir şov" olarak değerlendirildiği ifade edildi. Bakanlık, eğitim kurumlarının siyasete malzeme yapılmasına izin verilmeyeceğini ve herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini belirtti.