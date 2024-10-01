İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü, Bornova ilçesinde Gençlik Caddesi'nde kanalizasyon çalışması başlatıyor. Çalışmalar, 30 Eylül 2024 - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında, 10:00 - 16:00 ve 22:00 - 06:00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, Gençlik Caddesi'nin No:18 ile No:24 adresleri arasında trafiğin kontrollü olarak akışı sağlanacak. Önce Bornova’ya gidiş şeridi, ardından Manisa Kavşağı’na geliş şeridi kontrollü bir şekilde trafiğe açık olacak.

İzmir Trafik Birimleri, trafik akışının karşılıklı kontrollü bir şekilde sürdürüleceğini bildirdi. Sürücülerin belirtilen tarih ve saatlerde alternatif güzergahları kullanmaları öneriliyor. Çalışmalar sırasında trafik yoğunluğunun artabileceği belirtilirken, vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.