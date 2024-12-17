Hakan Çalhanoğlu Lazio Karşısında Galibiyetin Mimarı Oldu

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Inter, Lazio'yu adeta sahadan sildi. Maçın gollerini 43. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu, 45. dakikada Dimarco, 51'de Barella, 53'te Dumfries, 77'de Augusto ve 90'da Marcus Thuram kaydetti. Hakan Çalhanoğlu, takımının ilk golünü atarken, 3. golde de asist yaptı.

Hakan Çalhanoğlu, 63 dakika sahada kaldı

Maça ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 63 dakika sahada kalarak takımının galibiyetine büyük katkı sağladı. Hem gol hem asistle skora etki eden milli futbolcu, Inter’in Lazio karşısında aldığı 6-0’lık tarihi galibiyette önemli bir rol oynadı.