Kalyon Enerji, uluslararası finans kuruluşlarından aldığı büyük kredi ile Türkiye'nin en büyük ikinci güneş enerjisi santralini kurma çalışmalarına hız verdi. 249 milyon Euro'luk kredi, Birleşik Krallık’tan UKEF ve Polonya’dan KUKE garantörlüğünde İngiltere merkezli Standard Chartered Bankası'ndan sağlandı.

Kalyon Enerji, Niğde, Gaziantep ve Şanlıurfa'da kurulacak 390 MWp kapasiteli güneş enerjisi santrali için 249 milyon Euro kredi aldı. Proje, toplam 600 hektarlık bir alanda inşa edilecek ve tamamlandığında Türkiye’de 600 bin kişilik bir şehir için yeterli yenilenebilir elektrik enerjisi üretecek. Bu kredi, Kalyon Enerji'nin uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye ve Kalyon Holding’e duyduğu güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Lütfi Elvan'dan açıklamalar

Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Elvan, bu kredinin, UKEF ile Türkiye’deki ikinci iş birliği olduğunu ve yeşil finansmanın sürdürülebilir enerji çözümlerinin yanı sıra istihdam ve toplumsal fayda yaratmada önemli rol oynadığını belirtti. Elvan, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sağlamakla birlikte, uluslararası alandaki başarılarının da devam edeceğini ifade etti.

Önceki başarılar ve uluslararası tanınma

Kalyon Enerji, daha önce Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali olan Kalyon Karapınar GES için UKEF garantörlüğünde 291 milyon dolar finansman sağlamıştı. Bu proje, UKEF’in sağladığı en yüksek kredi tutarı olarak kaydedildi. Kalyon Karapınar GES projesi, global prestije sahip birçok ödül kazandı ve Türkiye’den ilk defa bir projenin bu kapsamda ödüle aday gösterilmesi sağlandı.

Yeşil Kredi ve Türkiye'nin karbon hedefleri

Elvan, 249 milyon Euro tutarında Yeşil Kredi niteliğindeki kredi anlaşmasının, Türkiye'nin karbon emisyonlarını azaltma ve sıfır karbon hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını desteklediğini belirtti. Bu kredi, Türkiye'nin çevresel ve toplumsal gelişimine, uluslararası sürdürülebilirlik kriterlerine uyumunun bir takdiri olarak değerlendirilmekte.