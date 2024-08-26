Konak Belediyesi ile Karabağlar Belediyesi, meydanı kırmızı-beyaz Türk bayraklarıyla süslemek için Fahrettin Altay Meydanı'nda bayrak asma çalışmalarına başladı.

Her iki belediyenin ortaklaşa yürüttüğü çalışma, bayram coşkusunu şimdiden hissettirmeye başladı. Fahrettin Altay Meydanı'nda başlayan süsleme çalışmaları, İzmir genelinde bayramın heyecanını artırmayı amaçlıyor. Türk bayraklarıyla donatılan meydan, Zafer Bayramı'nın önemini vurgulayan bir atmosfer oluşturacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın gururunu ve coşkusunu yaşatmak için yapılan bu hazırlıklar, İzmirlilere unutulmaz bir bayram deneyimi sunmayı hedefliyor.