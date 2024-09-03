Geçtiğimiz günlerde Abdullah Avcı ile yolları ayıran Trabzonspor, tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş ile anlaşma sağladı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın bizzat yüz yüze görüştüğü tecrübeli teknik adam Trabzsonspor'un teklifini kabul etti. Olumlu geçen görüşmenin ardından bordo mavililerde 5. Güneş dönemi başlıyor.

Güneş'in Trabzonspor kariyeri

1993-1994 yılında yardımcı antrenörlükten A takım antrenörlüğüne yükselen Güneş 1997 yılına kadar Trabzonspor teknik adam koltuğunda oturdu. Bu yıllar içerisinde bordo mavililerin başında 150 maça çıkan Güneş, 2.14 maç başına puan ortalaması tutturmayı başardı. 1995'te Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı. 1997'de Trabzonspor'dan ayrıldı. Güneş, 2005 yılında kısa bir süre için Trabzonspor'a döndü ve daha sonra Güney Kore ekibi FC Seoul'un teknik direktörü oldu. Aralık 2009'da Trabzonspor'a üçüncü kez dönen Güneş, 2010 Türkiye Kupası ve 2010 Türkiye Süper Kupası'nı kazandı ve 2010-11 sezonunu lig ikincisi olarak tamamladı.