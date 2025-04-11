Karabük Üniversitesi ve Basın İlan Kurumu, medya alanında ortak projeler ve Sosyalfest kapsamında iş birliğini geliştirmeyi hedefliyor.

Karabük Üniversitesi ve BİK medya alanında güçlerini birleştiriyor

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç’ı ziyaret ederek medya alanındaki olası iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette Sosyalfest organizasyonu ve medya ile üniversite ilişkilerinin kurumsallaştırılması gündeme geldi.

Basın özgürlüğü ve kurumsal iletişim vurgusu

Görüşmede, Basın İlan Kurumunun Türkiye'de yerel ve ulusal medyanın sürdürülebilirliği açısından oynadığı rol ele alındı. Rektör Kırışık, Karabük Üniversitesi’nin doğru, güvenilir ve kamu yararını önceleyen bir iletişim anlayışı benimsediğini ifade etti. Üniversitenin Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü aracılığıyla akademik ve toplumsal faaliyetlerin kamuoyuna şeffaf şekilde aktarıldığını söyledi.

Sosyalfest için ortak destek mesajı

BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Karabük Üniversitesi’nin sosyal bilimler alanındaki faaliyetlerini takdirle karşıladıklarını belirterek, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Sosyalfest organizasyonuna destek vereceklerini açıkladı. “Sosyalfest gibi etkinliklerin geniş kitlelere ulaşmasında Karabük Üniversitesi ile iş birliği içinde olmak bizi memnun eder.” dedi.

Ortak medya projeleri gündemde

Ziyaretin sonunda Rektör Kırışık, toplumda medya okuryazarlığını artırmak ve gençlerin iletişim alanında bilinçli bireyler olarak yetişmesini sağlamak amacıyla Basın İlan Kurumu ile ortak projeler geliştirmeye açık olduklarını belirtti. Bu kapsamda üniversite ile BİK arasındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da güçlenmesi hedefleniyor.