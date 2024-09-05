Karaburun’da oyuncu Erkan Petakkaya’nın sahibi olduğu şirketin uygulamak istediği güneş enerji santrali (GES) projesine yöre halkı isyan etti.

Uzun yıllardan beri rüzgâr enerji santrallerinin (RES) pençesinde olan İzmir’in Karaburun ilçesinde son yıllarda güneş enerji santrali (GES) projeleri de arttı. Oyuncu Erkan Petakkaya’nın sahibi olduğu Nano Yenilenebilir Enerji Yatırımları Anonim Şirketinin ilçeye bağlı Küçükbahçe Mahallesi’nde uygulamak istediği GES projesi için de Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) için halkın katılımı toplantısı düzenlenmek istendi.

Köy kahvesi önünde toplanan Karaburun halkı eylem yaparak proje sahiplerine ve devlet yetkililerine bir kez daha itirazlarını dile getirdi. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ise “toplantının başladığına” dair tutanak tutarak alandan ayrılmak istedi. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan toplantının başlamadığına dair tutanak tutulmasını istedi. Halk ise bakanlık yetkililerinin aracının önünü kesti. Kısa süreli karışıklıktan sonra alternatif tutanak tutuldu.

GES’in yapılmak istendiği yer Özel Koruma alanı

Karaburun ve Ildırı bölgesi beş yıl önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) ilan edildi. Alanda birçok endemik bitki türü tespit edilirken Karaburun Yarımadası'nda Bozdağ kütlesi ve ormanlarla kaplı alanlar, yaban hayatı açısından zengin alanlar olarak değerlendirildi.

Karaburun-Ildırı, koruma alanı ilan edilmesine rağmen bölgede 18 RES ve GES projesinin ÇED süreci başlatıldı. Yarımadada Küçükbahçe Sınırları içinde kurulan Sevtur Turizm ve Ticaret A.Ş’nin Karaburun GES projesi dışında sekiz GES projesinin ÇED süreci ise devam ediyor.

Karaburun kıyı bölgesi ve deniz alanı, nesli tükenmekte olan ve uluslararası düzeyde koruma altına alınan Akdeniz Foklarının üreme ve yaşam alanı olarak biliniyor. Karaburun Yerel Fok Komitesi ve Karaburun Sivil İnisiyatifi’ne göre proje bölgede büyük bir tahribata yol açacak:

“Küçükbahçe sınırları içinde kurulması planlanan ve 03.09.2024 tarihinde halkın görüşüne sunulacak DGES Projesi; Natura 2000 statüsünde Karaburun-Ildırı Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) içindeyken, proje alanına en yakını 100 ve 110 mt olmak üzere, 1 ve 1.6 km uzaklıkta yerleşim yerleri varken, diğer yandan proje alanı ve çevresi tahsisli mera ve tarım alanıyken, bölgede varlığını devam ettirdiği bilinen uluslararası anlaşmalarca (BERN, CITIES, IUCN gibi) korunan türler, flora ve fauna varlığı mevcut iken ÇED Raporu’nda hangi bilgiler halkın görüşlerine sunulacaktır?”

“Plan iptal edildi; DGES projesi geri çekilmelidir”

Karaburun Yerel Fok Komitesi ve Karaburun Sivil İnisiyatifi, Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi’ne ilişkin karasal ve denizel biyoçeşitlilik araştırmalarının yeni tamamlandığına ancak bölgenin yönetim planının henüz hazırlanmadığına dikkat çekiyor. Koruma alanına ilişkin 1/25.000 ölçekli nazım imar planının iptal edildiği hatırlatıyor:

“Bu sebeple Karaburun İlçesi’nde proje ve plan yapılamayacağına ilişkin Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü’nce verilen görüşler de mevcut iken Koruma bölgesinde binlerce yılda oluşan bitki örtüsü ve habitat alanlarının tahribatına izin verilmemeli, DGES projesi geri çekilmelidir.”

Hayvancılığı ve tarımı tehdit ediyor

Küçükbahçe Mahalle Muhtarı Gizem Tezel Dağdelen RES ve GES'lere hayvancılık ve tarımsal faaliyetlerini bitme noktasına getireceği için itiraz ediyor. Dağdelen’e göre bölgede RES ve GES projeleri nedeniyle her geçen yıl hayvancılık ve tarımsal faaliyetler gittikçe azaldı.

DGES projesinin iptalini talep eden muhtar Dağdeviren, şunları söyledi:

“Küçükbahçe Mahallemizin değerli habitatı, meraları, zeytin ve naranciye ağaçları kısaca tarım alanları ve su kaynakları etrafımızı devasa aynalar gibi çevreleyen GES ve RES projeleri ile tehdit altındadır. Küçükbahçe sınırları içinde ÇED aşamasında olan GES ve RES projelerinin sonlandırılmasını ve Karaburun-Ildırı Körfezi Öncelikli Çevre Koruma Bölgesi ilan kararlarının gereklerinin yerine getirilmesini talep ediyoruz. Küçükbahçeliler olarak DGES projesine razı değiliz. Bu kararımızı topladığımız imzalarla ilgili birimlere ilettik. Sesimizin duyulmasını istiyoruz.”