Olay, Zabjelo semtinde yaşandı. Kavga sırasında bir Karadağlı gencin bıçaklanmasının ardından, Türk vatandaşları şüpheli duruma düştü. Sosyal medyada ve yerel basında, saldırganların doğrudan Türk vatandaşlarını hedef aldığına dair paylaşımlar yapıldı. Bunun üzerine semt sakinleri, Türk vatandaşlarına yönelik gösteriler düzenleyerek hakaret ve nefret içerikli sloganlar attı.

Dün gece ise olaylarla doğrudan bağlantısı olmayan Türk vatandaşlarına ait işletmelere ve araçlara saldırılar gerçekleştirildi. Zarar gören mülkler arasında bir Türk restoranı ve oto galerideki araçlar da yer aldı.

Oto galeride kundaklama

Karadağ basınında yer alan haberlere göre, Zabjelo semtinde bir Türk vatandaşına ait oto galeride bir araç gece saatlerinde kundaklandı. Yangının diğer araçlara sıçramadığı bildirildi. Saldırının, artan toplumsal gerilimle bağlantılı olduğu kaydedildi.

Yetkililerden kınama ve uyarılar

İktidardaki “Şimdi Avrupa Partisi”, saldırıları kınayan bir açıklama yaptı:

"Durumu yatıştırmaya hiçbir katkısı olmayan milliyetçi ve yabancı düşmanı sloganlar kabul edilemez. Türk vatandaşlarına ait mülklere yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz."

Karadağ polisi ise vatandaşları soğukkanlı davranmaları ve linç çağrılarına uymamaları yönünde uyardı.

Dışişleri Bakanı: Şiddete izin yok

Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, saldırıları kınayarak, "Avrupa yanlısı bir Karadağ’da şiddete ve keyfi hadiselere yer yoktur. Başkent Podgoritsa’da ‘Türklere ölüm’ sloganları kabul edilemez. Yetkili kurumları derhal harekete geçmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Gözaltılar ve soruşturma

Karadağ polisi, cumartesi günü yaşanan saldırılarla bağlantılı olarak Azerbaycan vatandaşı Y.G. (31) ve Türk vatandaşı N.D. (54)’yi gözaltına aldı. Ardından, şehir genelinde operasyonlar düzenlendi. Gösterilerde, Türk vatandaşlarına hakaret içerikli sloganlar atıldı.

Vizesiz seyahat askıya alındı

Son 24 saatte 45 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Karadağ makamları, ülkede yaşayan yabancıların oturum izinleri ve yasal statülerini inceleyeceklerini açıkladı. Olayların ardından Başbakan Milojko Spajic, Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Resmi verilere göre, Karadağ’da yaklaşık 13 bin 300 Türk vatandaşı ikamet ediyor. Yetkililer, gerginliği azaltmak ve güvenliği sağlamak için ek önlemler aldıklarını belirtti.