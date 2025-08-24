Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Karikatür Atölyesi”, çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ünlü karikatürist Murat Asın’ın ikinci kez yürüttüğü atölye çalışması, minik sanatçılara keyifli ve eğitici anlar sundu.

22-24 Ağustos tarihleri arasında Kırlangıç Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen atölye, karikatür çizimine meraklı çocuklarla buluştu. Murat Asın, üç gün boyunca katılımcılara temel teknikleri aktarırken, onların yaratıcılıklarını geliştirmeleri için rehberlik yaptı. Çocuklar, hem çizim yapmayı öğrendi hem de hayal güçlerini kağıda yansıtma fırsatı buldu.

Atölyenin en renkli alanı ise Oktay Ekinci Karikatürlü Ev oldu. Burada çocuklar, öğrendiklerini uygulayarak eğlenceli ve özgün çalışmalar ortaya çıkardı. Minik katılımcılar, hayal dünyalarını çizgiyle ifade ederken hem eğlendi hem de sanatsal becerilerini geliştirdi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, atölye çalışmalarının önemine dikkat çekerek tüm çocukları katılmaya davet etti. Başkan Ergin, “Tatilinizi atölye çalışmalarında değerlendirin, yaşamınıza yeni sayfalar açın. Minik sanatçılarımızın yeteneklerini desteklemek bizim için çok değerli” dedi.

Etkinlik, hem çocukların yaratıcı yeteneklerini ortaya çıkarmasına olanak tanıdı hem de Ayvalık’ta kültürel ve sanatsal faaliyetlerin genç nesillere ulaşmasını sağladı.