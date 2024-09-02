Karşıyaka Belediyesi, Fikri Altay Mahallesi'nden gelen kurs talebini karşılıksız bırakmadı. Açık havada düzenlenen ücretsiz jimnastik kursu, çocukları ve aileleri mutlu etti. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek ve yüzlerini güldürmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Karşıyaka Belediyesi, Fikri Altay Mahallesi’ndeki çocukları yaz tatilinde sporla buluşturmak ve sosyal becerilerini geliştirmek amacıyla ücretsiz jimnastik kursu düzenledi. Mahalle Muhtarı Kezban Çaydam'ın talebi doğrultusunda gerçekleştirilen kursa 45 çocuk katıldı. Çocuklar, 4-6 yaş ve 7-10 yaş gruplarına ayrılarak, 5 hafta süresince eğitim aldı. Açık havada yapılan derslerde jimnastik becerilerini geliştiren çocuklar, keyifli vakit geçirip sosyal etkileşimde bulundular. Aileler, sunulan bu ücretsiz hizmet için Karşıyaka Belediyesi'ne teşekkür etti.

Başkan Ünsal: “Kentimizi katılımcı demokrasi ile yönetiyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, vatandaşlardan gelen talep ve önerileri dikkate alarak, bu istekleri yerine getirdiklerini vurguladı. Ünsal, “Düzenlediğimiz jimnastik kursu, bu çabalarımızın güzel bir örneği oldu. Katılan çocuklara ve ailelerine teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana kentimizi katılımcı demokrasi ilkesiyle yönetiyor, bize iletilen talep ve önerileri titizlikle değerlendiriyoruz. İmkan ve ihtiyaçlar doğrultusunda uygulanabilir tüm istekleri yerine getiriyoruz. Daha mutlu ve güzel bir kent yaşamı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.