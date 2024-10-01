Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki S.Y.'nin sağlık durumu hala ciddiyetini koruyor. Bebeğin yoğun bakımda tedavisi devam ederken, ailesi ve yakınları endişeli bir bekleyiş içinde.

Yoğun bakımda 24 gün

S.Y., Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 24 gündür entübe halde tedavi ediliyor. Teyzesi Elif Akyüz, her gün doktorlardan bilgi aldıklarını ancak aldıkları son bilgilerin kendilerini üzdüğünü belirtti. Akyüz, "Durumunda iyileşme yok ve kötüye gidiyor. Doktorun söylediği, 'Bu şekilde giderse kaybedeceğiz.' Ümidimiz sadece Allah'tan." dedi.

Akyüz, her gün babasının S.Y.'yi gördüğünü ve iyileşeceği umuduyla hastaneye geldiklerini ifade etti. "Güzel bir haber alma umuduyla geliyoruz. Haber aldıktan sonra dönerken ayaklarım bile tutmuyor. Yürüyecek dermanım kalmıyor," diyerek yaşadıkları zorluğu dile getirdi.

Suçluların cezalandırılmasını istiyor

Elif Akyüz, 24 gün boyunca kimseyle görüşmediklerini ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını beklediklerini kaydetti.

Olayın gelişimi

Olay, 8 Eylül'de anne B.Y.'nin kızı S.Y.'yi "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmesiyle başladı. Yapılan muayene sonrası bebeğe beyin kanaması teşhisi konuldu ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Durum polise bildirildi ve bebeğin beyin ameliyatı edilerek entübe halde yoğun bakıma alındığı açıklanmıştı.

Tutuklamalar

Soruşturma kapsamında, anne B.Y. (25), birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Ayrıca, S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavi gören 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini açıklamıştı.