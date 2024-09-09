İzmir’de Karşıyaka Köprüsü üzerinde Çiğli istikametinde gerçekleştirilen köprü genleşme derzi değişimi çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemeleri yapılmaktadır.
Kapalı Şeritler ve Alternatif Rotalar
- Sol ve Orta Şeritler: Çalışma nedeniyle kapalıdır.
- Sağ ve Emniyet Şeridi: Trafik bu şeritlerden sağlanmaktadır.
- Girne Bulvarı Katılım Kolu: Çiğli ve Çanakkale yönüne giden katılım kolu da trafiğe kapatılmıştır.
Çalışma Süresi
Çalışmaların 15 Eylül 2024 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.
Yol kullanıcılarının, belirtilen tarihlerde güzergah alternatiflerini dikkate almaları ve trafik işaretlemelerine uymaları önemle tavsiye edilir.
Editör: Sedef Didem Ezme