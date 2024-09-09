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Yol kullanıcılarının, belirtilen tarihlerde güzergah alternatiflerini dikkate almaları ve trafik işaretlemelerine uymaları önemle tavsiye edilir.

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