TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Karşıyaka, deplasmanda Artvin Hopaspor'u 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek galibiyet serisini üç maça çıkardı. Sezona teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde büyük umutlarla başlayan yeşil-kırmızılılar, ligdeki performansıyla dikkat çekiyor.

Oynanan 4 maçta da gol yemedi

Kırşehirspor ile alınan beraberliğin ardından Bulvarspor’u 3-0, 23 Elazığ FK'yı 2-0 yenen Karşıyaka, Artvin Hopaspor deplasmanında da gol yemeden galip geldi. İkinci yarıda Enes Nalbantoğlu, İshak Kurt ve Mert Torlak’ın golleriyle sonuca giden Karşıyaka, namağlup 10 puana ulaştı ve zirve yarışına ortak oldu.

Bu sonuçla Karşıyaka, Bursaspor'un Muşspor 1984 ile berabere kalması sonrası liderlik için iddialı konuma geldi. Aynı puana sahip Bursa ve Silifke Belediyespor da liderlik mücadelesinde bulunuyor. Karşıyaka, Mustafa Reşit Akçay yönetiminde 4 maçta hiç gol yemeyerek dikkat çeken bir savunma performansı sergiledi. Bu, takımın 48 yıl sonra sezonun ilk haftalarında hiç gol yemeden geçirdiği bir dönem oldu.

Enes ve İshak’tan gol şov

Karşıyaka’nın bu sezon oluşturduğu yıldızlar topluluğu kadrosunda, Enes Nalbantoğlu ve İshak Kurt öne çıkıyor. Geçen sezonun en golcü ismi Enes, Bulvarspor ve Hopaspor maçlarında attığı gollerle takımına büyük katkı sağladı. Geçtiğimiz sezonun 3. Lig gol kralı İshak ise, Elazığ FK ve Hopaspor maçlarında ağları sarstı ve takımının başarısında önemli rol oynadı.