Karşıyaka Belediyesi, çocuk ve gençlere spor yapma imkanı sunmak için kış dönemi spor okullarını başlattı. Yıl boyunca düzenlenen kurslar, 15 Haziran 2025’e kadar devam edecek.

Karşıyaka’nın kış spor okulları başladı

Karşıyaka Belediyesi, çocuk ve gençlere spor yapma fırsatları sunmak amacıyla kış spor okullarını açtı. Bu yıl voleybol, zumba, bale, atletizm, jimnastik, temel hareket eğitimi, okçuluk, masa tenisi, yüzme, kano, basketbol ve judo gibi 12 farklı branşta düzenlenen kurslara kayıtlar sürüyor.

Modern tesislerde nitelikli eğitim

Kış spor okulları, Karşıyaka’nın modern tesislerinde gerçekleştiriliyor. Voleybol, zumba ve bale dersleri Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Kompleksi’nde; temel hareket eğitimi, masa tenisi, jimnastik ve okçuluk dersleri 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu’nda; atletizm ise Semra Aksu Atletizm Pisti’nde yapılacak. Yüzme, Karşıyaka Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda; kano, Tahir Secder Akıncı Deniz Kanosu Eğitim Merkezi’nde; basketbol, Muharrem Candaş Spor Salonu’nda; judo eğitimleri ise Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde verilecek.

Sağlıklı nesiller için spor

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini desteklemek amacıyla sporun önemini vurguladı. Ünsal, "Modern tesislerimizde, nitelikli eğitici kadromuzla kış spor okullarımızı başlattık. 12 ayrı branşta düzenlediğimiz kurslara tüm çocuklarımızı bekliyoruz" dedi.

Kayıtlar devam ediyor

Kış spor okullarına kayıtlar, ilgili merkezlerden yapılabiliyor. Eğitimlerin başladığı bu hafta itibarıyla, 15 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek kurslar hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, Karşıyaka Belediyesi'nin spor merkezlerine başvurabilirler.