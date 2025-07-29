Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları sürerken, takımdan ayrılacak oyuncular da merak ediliyor. Son olarak, ara transferde Al Nassr’dan transfer edilen Anderson Talisca hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

Mourinho’dan satış onayı geldi

Sözcü’de yer alan habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Talisca için yönetime "satılabilir" raporu iletti. Bu rapor, Brezilyalı yıldızın yeni sezonda takımda olmayabileceğinin sinyali olarak yorumlandı.

Talisca takımda kalmak istiyor

Öte yandan Talisca’nın Fenerbahçe’de kalmaktan mutlu olduğu ve takımda kalma niyetinde olduğu öğrenildi. Ancak yönetimin transfer politikası ve teknik direktörün değerlendirmesi doğrultusunda farklı bir karar alınabilir.

Flamengo devrede, maaş engeli var

Brezilya kulübü Flamengo’nun Talisca’yı kadrosuna katmak istediği belirtiliyor. Ancak Talisca’nın yıllık 10 milyon euro civarındaki yüksek maaşı, transferin önündeki en büyük engel olarak duruyor. Flamengo’nun bu konuda indirim talebinde bulunması bekleniyor.

Fenerbahçe yönetimi zararı minimize etmek istiyor

Sarı-lacivertli yönetimin ise Talisca’dan en az zararla ayrılmanın planlarını yaptığı ifade edildi. Oyuncunun satışından elde edilecek gelir ve maaş yükünün azaltılması kulübün öncelikleri arasında yer alıyor.

Fenerbahçe’de Talisca’nın durumu, transfer sezonunun en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya devam edecek.