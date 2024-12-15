Karşıyaka Belediyesi, Ağustos ayında Yamanlar Dağı’nda yaşanan büyük orman yangınının ardından artan sel ve taşkın risklerine çözüm üretmek amacıyla uluslararası bir panele ev sahipliği yaptı. Slovakya’dan su yönetimi uzmanı Michal Kravčík ve haritalama araştırmacısı Dipl. Eng. Danka Kravčiková’nın katılımıyla düzenlenen etkinlik, doğa temelli yaklaşımların ele alındığı bir bilimsel platforma dönüştü. Panel, su kaynaklarının korunması ve iklim krizine uyum stratejileri için önemli bir yol haritası sunmayı hedefledi.

YANGIN SONRASI SEL RİSKİNE KARŞI BİLİMSEL ADIM

Ağustos ayında Yamanlar Dağı’nda çıkan yangın, yüzlerce hektar ormanlık alanı yok ederek Karşıyaka’da sel ve taşkın riskini artırdı. Bu durum üzerine harekete geçen Karşıyaka Belediyesi, Yuva Derneği’nin katkılarıyla “Su Yönetimi” konulu bir panel organize etti. Panel öncesinde Slovak uzmanlar, belediyenin ilgili birimleriyle birlikte yangın alanında incelemelerde bulunarak sel ve taşkın riskine karşı alınabilecek önlemleri değerlendirdi.

Panelde, İzmir için uygulanabilir su tutma stratejileri ve yenilikçi çözümler tartışıldı. Özellikle, yangın sonrası doğal afetlere karşı doğa temelli yaklaşımların önemine vurgu yapıldı.

“SU, NEFES KADAR DEĞERLİ”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, panelin açılış konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Yamanlar Dağı’nda meydana gelen yangın, kentimizin doğal mirasını derinden etkiledi. Bu felaket, yoğun yağışlarda sel riskini artırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU ile koordineli olarak çalışıyoruz. Su kaynaklarımızı korumak ve verimli kullanmak için projeler geliştiriyoruz. Yağmur hendekleri ve taşkın parkları gibi önlemlerle başlamış olsak da kırsaldan kente, dağlardan denizlere kadar bütüncül çözümler üretmek zorundayız. Su, nefes kadar değerli. Geleceğimizi bilim ışığında inşa edeceğiz.”

UZMANLARDAN KAPSAYICI ÇÖZÜMLER

Slovakya’dan su yönetimi uzmanı Michal Kravčík, su döngüsünü korumanın önemini vurgulayarak şunları söyledi:

“Su yönetimi bütüncül bir yaklaşım gerektirir. Doğal su tutma yöntemleri, hem iklim değişikliğiyle mücadelede hem de afetlere karşı dayanıklılık oluşturmak için etkili bir araçtır. Karşıyaka için en uygun yöntemleri belirlemek adına şehir özelliklerini dikkate alarak detaylı çalışmalar yapacağız.”

ÇALIŞTAY VE YOL HARİTASI

Panel kapsamında, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Orman Fakültesi’nden akademisyenler ile yerel ve uluslararası uzmanların katkılarıyla grup çalışmaları gerçekleştirildi. Gerçek vaka senaryoları üzerinden yapılan değerlendirmelerle, İzmir’in su yönetimi stratejilerini geliştirmek için somut adımlar planlandı.

Karşıyaka Belediyesi, panelde ortaya çıkan önerileri değerlendirerek kapsamlı bir yol haritası oluşturmayı hedefliyor. Bu çalışmalar, İzmir genelinde su kaynaklarının korunması ve sel riskine karşı daha güvenli bir gelecek için önemli bir başlangıç olacak.