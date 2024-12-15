Konya’da hafta sonları taksicilik yaparak harçlığını kazanan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Eren Peker, trafikte yaşanan tartışma sonucu uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

Olayın ayrıntıları

Olay, gece saat 01.30 sıralarında Karatay ilçesi Mevlana Kültür Merkezi önünde meydana geldi. Konya Teknik Üniversitesi Mobilya Dekorasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi Eren Peker, müşterisini indirdikten sonra trafikte tartıştığı kişiler tarafından önü kesilerek saldırıya uğradı. Şüpheliler, Peker’i çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Peker, Konya Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı detaylar ortaya çıktı

Eren Peker’in Karamanlı bir ailenin tek çocuğu olduğu ve babasını küçük yaşta kaybettiği öğrenildi. Üniversite eğitimini sürdürürken harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan Peker’in ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Peker’in cansız bedeni, Konya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından memleketi Karaman’a gönderildi. Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.