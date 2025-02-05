Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayla ilgili süren soruşturma kapsamında bugün Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

Aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdürvekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 19 şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangın ı soruşturma sı kapsamında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.