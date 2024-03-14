Kaşıntı, ilgili sinir uçlarının bağışıklık tepkileriyle ilişkili kimyasal olan histamin tarafından uyarılması sonucu vücudun herhangi bir bölümünde kaşıma dürtüsü ile ortaya çıkan, rahatsız ve tahriş edici, aynı zamanda kontrol edilemeyen bir histir. Kaşıntı kafa derisinde, kol ve bacaklarda daha sık görülse de tüm vücuda yayılan kaşıntılar ile de karşılaşılabilir.

KAŞINTI NEDEN OLUR?

Kaşıntının nedeni, sivrisinek, bit ve uyuz gibi böcek ve parazitler, yiyecek, polen ve ilaçlara karşı alerjik reaksiyonlar, egzama ve sedef gibi cilt sorunları, kanser ve kan hastalıklarının neden olduğu kılcal fiziki reaksiyondur.

Kaşıntının nedenleri genel olarak şunlardır:

Gıda, polen ve ilaçlara karşı alerjik reaksiyon

Uyuz, bit ve kıl kurdu gibi parazitler

Böcek ısırmaları

Hormonal değişiklikler

Sedef, egzama gibi cilt sorunları ve hastalıkları

Karaciğer, böbrek ve tiroid gibi iç hastalıkları

Lenfoma gibi bazı kan hastalıkları ve kanser türleri

Kozmetik ürünlerin yarattığı cilt tahrişi

Sinir sistemini etkileyen diyabet ve zona gibi hastalıklar

Şeker hastalarının inatçı kaşıntıları olur. Bu kaşıntılar bazen özellikle genital bölgede yoğunlaşır. Bu durumda yine cilt doktorundan yardım almak gerekir. Ayrıca deride kabarcıklanma ve yaraların oluşması çok sık görülen bulgular arasındadır. Bu kabarcıklar kesinlikle patlatılmamalıdır.

KAŞINTIYA NEDEN OLAN HASTALIKLAR NELERDİR?

Anksiyete, depresyon ya da stres

Şeker hastalığı (diyabet)

Hamilelik

Böbrek, karaciğer ve tiroid hastalıkları

Egzama, sedef ve dermatit gibi cilt hastalıkları

Kansızlık (anemi)

Lenfoma ve lösemi gibi kanserler

Alerji

Vücutta enfeksiyon olması

Nörolojik sorunlar

KAŞINTI NASIL GEÇER, TEDAVİSİ NASILDIR?

Kaşıntıyı geçirmeye yönelik uygulanacak yöntemler ve tedavi çoğu zaman bireysel olarak planlanır, bu planı ise belirtilere bağlı olarak oluşturulur. Kaşıntıyı geçirmeye ve önlemeye yönelik şu adımları uygulayabilirsiniz: