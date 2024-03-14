Kaşıntı, ilgili sinir uçlarının bağışıklık tepkileriyle ilişkili kimyasal olan histamin tarafından uyarılması sonucu vücudun herhangi bir bölümünde kaşıma dürtüsü ile ortaya çıkan, rahatsız ve tahriş edici, aynı zamanda kontrol edilemeyen bir histir. Kaşıntı kafa derisinde, kol ve bacaklarda daha sık görülse de tüm vücuda yayılan kaşıntılar ile de karşılaşılabilir.
KAŞINTI NEDEN OLUR?
Kaşıntının nedeni, sivrisinek, bit ve uyuz gibi böcek ve parazitler, yiyecek, polen ve ilaçlara karşı alerjik reaksiyonlar, egzama ve sedef gibi cilt sorunları, kanser ve kan hastalıklarının neden olduğu kılcal fiziki reaksiyondur.
Kaşıntının nedenleri genel olarak şunlardır:
- Gıda, polen ve ilaçlara karşı alerjik reaksiyon
- Uyuz, bit ve kıl kurdu gibi parazitler
- Böcek ısırmaları
- Hormonal değişiklikler
- Sedef, egzama gibi cilt sorunları ve hastalıkları
- Karaciğer, böbrek ve tiroid gibi iç hastalıkları
- Lenfoma gibi bazı kan hastalıkları ve kanser türleri
- Kozmetik ürünlerin yarattığı cilt tahrişi
- Sinir sistemini etkileyen diyabet ve zona gibi hastalıklar
Şeker hastalarının inatçı kaşıntıları olur. Bu kaşıntılar bazen özellikle genital bölgede yoğunlaşır. Bu durumda yine cilt doktorundan yardım almak gerekir. Ayrıca deride kabarcıklanma ve yaraların oluşması çok sık görülen bulgular arasındadır. Bu kabarcıklar kesinlikle patlatılmamalıdır.
KAŞINTIYA NEDEN OLAN HASTALIKLAR NELERDİR?
- Anksiyete, depresyon ya da stres
- Şeker hastalığı (diyabet)
- Hamilelik
- Böbrek, karaciğer ve tiroid hastalıkları
- Egzama, sedef ve dermatit gibi cilt hastalıkları
- Kansızlık (anemi)
- Lenfoma ve lösemi gibi kanserler
- Alerji
- Vücutta enfeksiyon olması
- Nörolojik sorunlar
KAŞINTI NASIL GEÇER, TEDAVİSİ NASILDIR?
Kaşıntıyı geçirmeye yönelik uygulanacak yöntemler ve tedavi çoğu zaman bireysel olarak planlanır, bu planı ise belirtilere bağlı olarak oluşturulur. Kaşıntıyı geçirmeye ve önlemeye yönelik şu adımları uygulayabilirsiniz:
- Cildi nemli tutmak ve kuru kalmasını önlemek için krem, losyon ve merhem kullanın
- Alerjik reaksiyonlu kaşıntı ise, kaşıntıyı durduracak gelen doktor onaylı antihistaminik, steroid ve antifungal ilaçlar ilaç kullanın
- Kaşıntıya alerjik reaksiyon oluşturan ilaç veya gıda her ne ise tespit edip, onu almayı bırakın
- Kaşıntı sıcak kaynaklı ise güneşin UV ışınlarından kaynaklanan hasarı ve buna bağlı kaşıntıyı önlemek için güneş koruyucu kullanın
- Hipoalerjenik ve kokusuz sabun, mendil ve kozmetik ürünler tercih edin
- Kaşıntıyı gidermek için ılık duş alın (sıcak olmamalı)
- Pamuklu giysiler tercih edin
- Stresten uzak durun
- Cildi rahatlatmak için soğuk bir havluya buz sararak, kaşıntı olan noktaya uygulayın.