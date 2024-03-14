İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 14 Mart Tıp Bayramı’nda Eşrefpaşa Hastanesi’ni ziyaret etti. Hastanenin bahçesinde sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Başkan Soyer’e Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yavuz Uçar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Şükran Nurlu ve Özgür Ozan Yılmaz da eşlik etti.

SİZLERLE İFTİHAR ETTİK

Eşrefpaşa Hastanesi’nin başarısına değinen Başkan Tunç Soyer, “Bunu bütün kalbimle söylüyorum. Göreve geldiğim günden bu yana en çok iftihar ettiğimiz mesele Eşrefpaşa Hastanesi oldu. Pandemi ve deprem felaketi Eşrefpaşa Hastanesi için farklı bir duruma dönüştü. Geçen sene bu zamanlar deprem bölgesinde kurduğumuz Sahra Hastanesi’ndeydik. O büyük sıkıntılar içerisinde bile canla başla çalıştınız. Söylenecek çok şey var ama sadece Sahra Hastanesi’nde gösterdiğiniz çaba bile yeter. Sadece doktorlar değil sağlık çalışanları da aynı şekilde aynı özveriyi gösterdiler. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iftihar edecek çok şeyi vardır ama en önemlisi sizlersiniz. Can kurtarmak için canını feda eden insanların heykellerini yaptık. Tarif etmesi mümkün değil ama bir ağabeyiniz, bir kardeşiniz olarak her birinizin emekleri önünde saygıyla eğiliyorum ve eğilmeye devam edeceğim. Başhekimimize de ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” dedi.

BAŞKAN SOYER’E TEŞEKKÜR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Eşrefpaşa Hastanesi’ni hiç bir zaman yalnız bırakmadığını ifade eden Başhekim Op. Dr. Yavuz Uçar, “Başkanımız Tunç Soyer, 14 Mart Tıp Bayramı’nda da her zaman olduğu gibi bizleri yalnız bırakmadı. Hiç bir zaman unutmadı bizi. Sağlık çok meşakkatli bir iş. Ailenizden önce geliyor. Hastanızla beraber sevinip, ağlıyorsunuz. Hep içinizde taşıyorsunuz. Böyle bir mesleği siz arkadaşlarımızla birlikte yapmaktan hep gurur duydum. Duymaya da devam edeceğim. Başkanımız en az bizim kadar mesleğimize değer verdi. Hep yolumuzu açtı, yoldaş oldu. Bizlere verdiği emeklerden dolayı Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.